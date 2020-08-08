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Kaburga kemiğini kırdı

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Kaburga kemiğini kırdı
Kaburga kemiğini kırdı

05.08.2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa' da Neşe sokak üzerinde M.S.(E-25) ve Q.R.(E-30) aralarında çıkan tartışma sonucu, S.T.A (E-30)’nın göğüs kafesine yumruk vurmak suretiyle kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğratmışlardır. S.T.A.(E-30) ise tasarrufunda bulunan kesici ve delici bir aleti M.S.(E-25)’nin sağ koluna sokmak suretiyle adı edileni yaraladığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

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