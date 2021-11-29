  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8267
  • Euro 14.4674
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kaburgasından Alınan Kıkırdakla Burnu Düzeltilen Kadın Sağlığına Kavuştu

»
Kaburgasından Alınan Kıkırdakla Burnu Düzeltilen Kadın Sağlığına Kavuştu
Kaburgasından Alınan Kıkırdakla Burnu Düzeltilen Kadın Sağlığına Kavuştu

Kars'ta 2 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası burun şekli bozulduğu için sağlık sorunu yaşayan Gülsima Kadimoğulları, kaburgasından alınan kıkırdakla yeniden rahat nefes almaya başladı.

Kars'ta 2 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası burun şekli bozulduğu için sağlık sorunu yaşayan Gülsima Kadimoğulları, kaburgasından alınan kıkırdakla yeniden rahat nefes almaya başladı.

İl merkezinde yaşayan 23 yaşındaki Kadimoğlulları, 2 yıl önce bir hastanede geçirdiği burun ameliyatı sonrası uyku bozukluğu, nefes alma ve burun şeklinde bozukluk şikayetleri üzerine Sarıkamış Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Dr. Serdal Çelik'e muayene oldu.

kaburgasindan-alinan-kikirdakla-burnu-duzelti-3-14562405_osd.jpg

Yapılan tetkik ve inceleme sonucu Çelik tarafından kaburgasından alınan kıkırdak dokusuyla burnundaki şekil bozukluğu giderilen Kadimoğlulları, başarılı geçen ameliyatın ardından hem sağlığına hem de rahat nefese kavuştu.

KBB uzmanı Dr. Çelik, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 2 yıl önce burun ameliyatı geçirdiğini anımsatarak, hem fonksiyon hem de estetik olarak burnundan memnun olmadığı için hastaya ameliyat kararı verdiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyada estetik ameliyatlarının sık yapıldığını, önceden ameliyat geçirmiş hastalarda ise bu tarz ameliyatın hasta ve doktor açısından komplikasyon ihtimali yüksek riskli ameliyatlar olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bizi zorlayan en büyük şey burnu tekrar şekillendirmek için kıkırdak ihtiyacıydı. Daha önce ameliyat geçirmiş burunlarda çok uygun, tekrar kullanabileceğimiz ve burna yeniden şekil vereceğimiz kıkırdaklar olmayabiliyor. Bu hastamıza burun içinde kullanabileceğimiz kıkırdak yoktu. Bu nedenle daha çok kulaktan veya son zamanlarda sık uygulanan hastanın kendi kaburgasından kıkırdak alıp burnu tekrar şekillendiriyoruz."

"Gayet başarılı ameliyat oldu"

Çelik, söz konusu ameliyatların genellikle büyük hastanelerde yapıldığına işaret ederek, Sarıkamış Devlet Hastanesinde ilk defa kaburgadan alınan kıkırdakla burun ameliyatı yapıldığını kaydetti.

Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Çelik, "Şu anda hastamızın ameliyat bölgesiyle ilgili sıkıntısı yok. Gayet başarılı ameliyat oldu, ameliyat sırasında sıkıntı da yaşamadık, hastamız ameliyattan çok memnun kaldı, biz de memnunuz. Hem nefes açısından hem de estetik açıdan güzel bir burun yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Hasta Kadimoğulları ise ilk ameliyatının çok kötü geçtiğini belirterek, "İkinci ameliyatımı işin ehline bırakmak istedim. Bu yüzden Serdal hocayı seçtim. Çok şükür iyiyim, hocanın ellerine sağlık." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ülkede olay oldu: İlk kez görüntülendi29 Kasım 2021 Pazartesi 16:13
  • Erdoğan vatandaşlara seslendi: Felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum29 Kasım 2021 Pazartesi 16:01
  • Financial Times: "Türkiye'deki kur krizi Erdoğan'ın eseri"29 Kasım 2021 Pazartesi 15:53
  • CHP’nin miting sloganı: Milletin Sesi29 Kasım 2021 Pazartesi 15:34
  • Genç Doktorun Feci Sonu! Balkona Kaçan Kedisini Kurtarmak İstedi29 Kasım 2021 Pazartesi 14:49
  • KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP yüzde 15'i geçebilir29 Kasım 2021 Pazartesi 12:52
  • Kavala: Bir hasar olup olmadığı normal hayatımı yaşamaya başladığımda anlaşılacak29 Kasım 2021 Pazartesi 12:39
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Mutfaktan seslendi... "Saray hükümeti, bile isteye halkımızı fakirleştiriyor"28 Kasım 2021 Pazar 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti