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Kaç Belediye olacak? Mahkeme kararını verdi... İşte o karar...

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Kaç Belediye olacak? Mahkeme kararını verdi... İşte o karar...
Kaç Belediye olacak? Mahkeme kararını verdi... İşte o karar...

Seçime 18 belediye ile gidiliyor...

Bu arada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 belediyenin kabul edildiğini açıkladı.

Yeşilırmak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

Anayasa Mahkemesi kararına göre 18 Belediye tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
Umarım "Muhalefet" bundan sonra kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyarak yasalar ile ilgili aykırılık iddiasında bulunmaz.

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