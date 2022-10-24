Kaç Belediye olacak? Mahkeme kararını verdi... İşte o karar...

Seçime 18 belediye ile gidiliyor...
Bu arada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 belediyenin kabul edildiğini açıkladı.
Yeşilırmak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:
Anayasa Mahkemesi kararına göre 18 Belediye tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
Umarım "Muhalefet" bundan sonra kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyarak yasalar ile ilgili aykırılık iddiasında bulunmaz.
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