  • BIST 1.451,960
  • Altın 486,53
  • Dolar 8,4750
  • Euro 9,9200
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Kaçak Afgan Cumhurbaşkanı’nın kızının lüks hayatı ortaya çıktı

» »
Afganistan’daki kadınlar, Taliban’ın geri dönüşüyle, korku ve kaos ortamı yaşarken, ülkenin sürgündeki Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani’nin kızının New York’taki lüks hayatı ortaya çıktı.
Kaçak Afgan Cumhurbaşkanı’nın kızının lüks hayatı ortaya çıktı

Afganistan’da Taliban’ın, başkent Kabil’i kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan’a sığındı. Afganistan’daki kadınlar, Taliban’ın geri dönüşüyle, korku ve kaos ortamı yaşarken, ülkenin sürgündeki Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani’nin kızının New York’taki lüks hayatı ortaya çıktı.

42 yaşındaki bir görsel sanatçı ve film yapımcısı olan Mariam Ghani, Brooklyn’deki çatı katında, bohem bir hayat sürüyor.

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Post, Gani’nin ülkeden kaçmasının ardından kızının izini sürdü ve New York’taki hayatını ortaya çıkardı.

Güzel sanatlar mezunu olan ve sanat çalışmaları New York’taki Guggenheim ve MOMA, Londra’daki Tate Modern dahil olmak üzere dünyanın en büyük galerilerinde yer alan Ghani’nin biyografisinde de “Kültürler arasında büyüdüğüm için, sanatçı olarak bu deneyimlerimi aktarıyorum” ifadeleri yer alıyor.

Gece hayatı ve lüks restoranların ortasında bulunan dairesinden çıkan Ghani, New York Post’un sorularını yanıtlamayı ise reddetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY, Afganistan seferlerini iptal etti16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:56
  • Suudi Arabistan, Kabil'deki diplomatlarını tahliye etti16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:28
  • ABD, Afganistan'a bin asker daha gönderiyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:17
  • Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı15 Ağustos 2021 Pazar 09:16
  • Kabil’de insani kriz kapıda: İki çocuktan biri aç14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:02
  • Taliban’ın Afganistan’da korkunç işkence yöntemleri uyguladığı ortaya çıktı14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:23
  • BM ve NATO’dan kritik açıklama: Afganistan’da durum kontrolden çıktı14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37
  • Lübnanlıların akaryakıt istasyonları önündeki kuyruk çilesi sürüyor13 Ağustos 2021 Cuma 13:29
  • İsrail: Fas ile karşılıklı olarak anlaştık13 Ağustos 2021 Cuma 12:22
  • Afganistan’da bir kale daha düştü… Taliban ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı aldı13 Ağustos 2021 Cuma 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti