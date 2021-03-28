  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Kaçak et operasyonu 1 tutuklu, 1 kişi aranıyor.. İşte detaylar...

» »
Kaçak et operasyonu 1 tutuklu, 1 kişi aranıyor.. İşte detaylar...
Kaçak et operasyonu 1 tutuklu, 1 kişi aranıyor.. İşte detaylar...

Demirhan'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda sağlıksız koşullarda Güney Kıbrıs'tan getirilen yüklü

Evrim Kamalı-DETAY ÖZEL

 

miktarda muhtelif hayvan eti tespit edildi.

Zanlı Murat Seyitoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlının 27 Mart 2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Demirhan'da zanlı Murat Seyitoğlu'nun kullanımındaki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 376.25 kilo kemiksiz sığır eti, 58.80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 50 kilo süt tozu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini söz konusu etleri Güney Kıbrıs'tan şuan aranmakta olan bir şahsın getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis zanlının ifadesinin teyit tekzip edileceğini ayrıca söz konusu etlerin değer tespiti ve gümrük hesaplaması yapılacağını belirterek aranan bir kişi olduğunu da dikkate alarak soruşturma maksatlı 3 poliste tutuklu kalmasını talep etti.0-022.jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsan Hakları Platformu Bileşenleri İfade Özgürlüğünü Hatırlattı!28 Mart 2021 Pazar 08:33
  • Arıklı: Bertan Zaroğlu'nun etrafındakiler tesciilli UBP'liler var28 Mart 2021 Pazar 08:32
  • Akansoy: Milliyetçilik, fanatizm ve çürümüş beyinlerin yol açtığı olaylar…28 Mart 2021 Pazar 08:25
  • Avrupa Kupası oynanırken interneti dondu, maçı kaybetti!28 Mart 2021 Pazar 08:23
  • Akansoy: Şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün çöküyor27 Mart 2021 Cumartesi 20:48
  • Son 24 saatte 23 vaka27 Mart 2021 Cumartesi 19:46
  • KKTC Elazığ Kültür Derneği Tatar'a Destek Belirtti27 Mart 2021 Cumartesi 16:12
  • KTÖS:Hükümet zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmaktadır27 Mart 2021 Cumartesi 15:52
  • Pandemi Hastanesi'nde entübe hasta sayısı 2 'ye yükseldi27 Mart 2021 Cumartesi 15:48
  • “Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan’da izleyici ile buluşuyor27 Mart 2021 Cumartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti