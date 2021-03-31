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Kaçak Et zanlısı mahkemede!

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Güney Kıbrıs'tan getirilen yüklü miktarda muhtelif hayvan eti tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Murat Seyitoğlu teminata maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kaçak Et zanlısı mahkemede!

Demirhan'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda sağlıksız koşullarda Güney Kıbrıs'tan getirilen yüklü miktarda muhtelif hayvan eti tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Murat Seyitoğlu teminata maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Depreli olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli huzurda bulunan zanlının 27 Mart 2021 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Demirhan'da zanlı Murat Seyitoğlu'nun kullanımındaki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 376.25 kilo kemiksiz sığır eti, 58.80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 50 kilo süt tozu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini söz konusu etleri Güney Kıbrıs'tan şuan aranmakta olan bir şahsın getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis zanlının tasarrufunda bulunan etlerin 39 bin 200 TL değerinde olduğunun tespit edilerek Gümrük dairesi tarafından 108 Bin TL ceza kesildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 7500 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senetleri imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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