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Kaçak etle yakalandılar... Birinin 6'ıncı, diğerinin 4'üncü tutuklanması!

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Lefkoşa- Hamitköy’de Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 265 kilo kaçak et ele geçirilirken, A.K ile H.D tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Kaçak etle yakalandılar... Birinin 6'ıncı, diğerinin 4'üncü tutuklanması!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğukan Can mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 21.25’te Hamitköy'de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından A.K'ye (E-42) ait araç içerisinde yapılan aramada Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye gümrüksüz bir şekilde ithal edilen 201 kilo ağırlığında dana eti ele geçirildiğini söyledi.

Polis, H.D'nin aracında yapılan aramada 3 adet çöp poşeti içerisinde ülkeye gümrüksüz olarak getirilen 63 kilo dana eti bulunduğunu belirtti.

Polis, A.K ve H.D'nin suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.  

Polis memuru, zanlılara ait US 108 plakalı ile RZ 287 plakalı araçlar ile etlerin emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Meseleye ilişkin 29 Kasım 2023 tarihinde her iki zanlının da kabul niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyleyen Can, A.K'nin benzer suçtan daha önce 6 meselesi olduğunu; 3’ünden para cezasına çarptırıldığını, 3 meseleden ise teminata bağlandığını ve davalarının henüz görülmediğini belirtti. Polis memuru, zanlı H.D'nin ise benzer suçtan 4 meselesi olduğunu açıkladı.

Polis memuru, A.K'nin kısa bir süre önce teminat emri değişikliği için başvuruda bulunduğunu, yurt dışı çıkış yasağı şartının geçici bir süre ile kaldırıldığını, bu süre içerisinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a birçok kez gidip geldiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının tutuklandığı gün KKTC’de yasal olarak, güneye geçişinin gözüktüğünü ancak kendisinin ülkede yakalandığını, bu durumun zanlının yasal bir şekilde güneye gidip, yasa dışı bir şekilde ülkeye geldiğini gösterdiğini belirtti. 

Polis memuru, zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek, A.K'nin yasa dışı yollardan kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını, H.D'nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.K'nin 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, H.D'nin ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi. 

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