‘Kaçak göç’e karşı geçişlere gözaltı"

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Petridis, Yeşil Hat için “kara delik” benzetmesini kullanarak, adanın kuzeyinden kaçak göçmen akımının kendileri için büyük bir sorun haline gelmeye başlamasının kendilerini önlemler almaya yönlendirdiğini belirtti.

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, kaçak göçün önlenmesi adına Yeşil Hat boyunca alınacak yeni önlemleri yakın tarihte açıklayacaklarını, ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında da değişikliğe gidilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Alithia’ya göre Konstantinos Petridis dün konuya ilişkin açıklamasında, gerek geçiş noktaları, gerekse Yeşil Hat boyunca önlemlerin arttırılması adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Petridis, Yeşil Hat için “kara delik” benzetmesini kullanarak, adanın kuzeyinden kaçak göçmen akımının kendileri için büyük bir sorun haline gelmeye başlamasının kendilerini önlemler almaya yönlendirdiğini belirtti.

Hedeflerinin, bazı üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerini önlemek olduğunu vurgulayan Petridis, Yeşil Hat Tüzüğü’nün Kıbrıslıların, yani Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların dolaşımının normal şekilde sağlanması için yapıldığını ifade etti.

Petridis, geçiş noktaları ve Yeşil Hat’tın kontrolsüz diğer noktalarının kontrol altına alınmasının, Yeşil Hat Tüzüğü’nden doğan sorumlulukları gereği olduğunu ifade ederek, bu konuda AB’yi de bilgilendirdiklerinin altını çizdi.

Kaçak göç akımlarında sorumluluğun AB’da olduğunu belirten ve kendilerinin bu konuda karşılaştıkları sorunlardan AB’yi sorumlu tutan Petridis, önlemler paketinin kısa zaman içerisinde açıklanacağını da sözlerine ekledi.