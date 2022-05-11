Kaçak Mülteci Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ta dün kaçak yollarla giriş yapan göçmenlerin tespit edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Yeşil Hatta Göçmeler Yeni Koridorlar Buldu” başlıklı haberinde, kaçak mültecileri para karşılığında Güney Kıbrıs’a geçiren çeşitli çetelerin, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’ta geçiş için “yeni koridorlar” bulduğunu yazdı.

Gazete, devriye gezen polisin dün sabaha karşı 5 Afgan göçmen tespit ettiğini ve daha sonra 2’sini yakalamayı başardığını belirtti.

İlk önce Eğlence bölgesinde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu kiralık bir araç tespit ede polisin aracı durdurmak istediğini ancak şoförün durmamasından dolayı polis ile araç arasında kovalamaca başladığı kaydedildi.

Gazete, aracın bir noktada durduğunu ve içerisinde bulunan kişilerin çeşitli yönlere kaçtığını ancak polisin 5 kişiden 2’sini yakalamayı başardığını yazdı.

Polisin tutukladığı 22 ve 24 yaşındaki iki Afganın “Türkiye üzerinden KKTC’ye, ardından ise Lefkoşa’daki Yeşil Hat noktasından Güney Kıbrıs’a geçtikleri” yönünde ifade verdiği belirtildi.

Afgan göçmenlerin ayrıca amaçlarının siyasi sığınma talep etmek olduğu kaydedildi.

Mahkemeye dün çıkarılan 2 Afgan haklarında 8 gün tutukluluk kararı verildiğini yazan gazeteye göre, polisin araştırmaları, aracın kimin tarafından kiralandığı yönünde devam ettiğini yazdı.

SINIR DIŞI EDİLEN GÖÇMEN SAYISI

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs bu yılın ilk 3 ayında bin 645 düzensiz göçmeni sınır dışı etti.

Polisin açıkladığı verilere dayandırılan haberde, günde yaklaşık 80-100 kişinin sınırdan geçiş yaptığı, haftada 65-70 kişinin ise sınır dışı edildiği belirtildi.

Habere göre, 2019’da 417, 2020’de bin 272, 2021’de 2 bin 230 ve 2022’nin Nisan ayına kadar bin 645 kişi sınır dışı edildi.

İnsan tacirlerinin tutuklanmasına ilişkin ise 2020’de 27; 2021’de 50; 2022’de ise 5 tutuklama yapıldı.

PURNARA’DAKİ SORUNLAR

Alithia gazetesi, Rum Meclisi Ad Hoc Komite’de dün yapılan toplantıda demografik sorunlarla Purnara Göçmen Kabul Merkezi ve bu bölgede yaşayan halkın sıkıntılarının ele alındığını yazdı.

Gazete, Kokkinotrimithia sakinlerinin, evlerine geldikleri zaman yatakta uyuyan yabancı buldukları şeklinde yeni şikayetlerde bulunduklarını belirtti.

Habere göre, toplantıya katılan Kokkinotrimithia Muhtarı Hristakis Meleties, yaptığı konuşmada, bölgede, kendi yasalarıyla, iyisiyle kötüsüyle paralel bir toplum yaratıldığını ifade etti.

Bazı yasa dışılık ve hırsızlık olaylarının devletin birimlerinin müsamahasıyla yapıldığını söyleyen Meleties mülteci-göçmen sorununun tüm ülkenin sorunu olduğunu sadece 40 bin düzensiz göçmenin bulunmadığını toplumla uyumlu olmayan ve gitmesi gereken 200 bin kişinin daha bulunduğunu belirtti.