Kaçak Mülteciler Konusu Rum Başkanlık Sarayı’nda Ele Alındı

Güney Kıbrıs’ın maruz kaldığı kaçak göç dalgası ve buna karşı alınabilecek önlemler dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında Başkanlık Sarayı’nda yer alan geniş katılımlı bir toplantıda ele alındı.

Güney Kıbrıs’ın maruz kaldığı kaçak göç dalgası ve buna karşı alınabilecek önlemler dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında Başkanlık Sarayı’nda yer alan geniş katılımlı bir toplantıda ele alındı.

Politis gazetesi “Türkiye’yi Güvenli Üçüncü Ülke İlan Edeceğiz” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün geniş katılımla yapılan ve kaçak göç ile mülteci sorununun ele alındığı toplantıda “Türkiye’nin mülteciler için güvenli üçüncü bölge” ilan edilmesi ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a 2021 yılında gelen mülteci sayısının 10 bin 868 olduğunu, bu rakamın 9 bin 270’ini ise KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollarla geçenlerin oluşturduğunu iddia etti.

Toplantıda bu durumun önüne geçilebilmesi adına Türkiye’nin mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak ilan edilmesi önerisinin gündeme geldiğini belirten gazete, konunun AB’nin gündemine getirilerek tartışmaya açılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Gazete, “Türkiye’den kaçarak sığınma talebinde bulunacak Türk ve Kürt kökenli kişilerin mağdur olmaması için ise Türkiye’nin sadece mülteciler için güvenli ülke ilan edilmesi düşüncesinin bulunduğunu” belirtti

Rum hükümetinin aslında, AB-Türkiye Ortak Açıklaması’nın hayata geçirilmesi için baskı yapmayı amaçladığı belirtilen haberde, Türkiye’nin koronavirüs salgını bahanesiyle 2020 yılının Mart ayından beridir mülteci geri kabulünde bulunmadığı öne sürüldü.

Gazete, toplantıda gündeme gelen bir diğer konusun ise Suriyeli mülteciler konusunda Danimarka’nın uyguladığı model olduğunu aktardı.

Danimarka’nın, Suriye’nin bazı bölgelerinin güvenli olduğu ve Suriyelilerin bu bölgelere geri dönüş yapabileceklerini belirterek Suriyelilerden geri dönmelerini istediğini belirten gazete, dünkü toplantıda benzer bir uygulamanın Rum hükümeti tarafından da yapılması konusunun gündeme geldiğini, bu konunun önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı ele alınacağını yazdı.

ALINAN KARARLAR

Gazete, dünkü toplantıda, Rum Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere bazı kararlar alındığını belirtti.

Habere göre bu kararlar arasında, İçişleri ve Savunma Bakanlarından oluşan ve mülteci akını karşısında alınabilecek önlemler önerecek bir komite kurulması, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gözetiminde faaliyet gösterecek ve operasyon yeteneğine de sahip bir birim kurulması, mülteci akını durumunun kötüleşmesi sebebiyle Litvanya ve Polonya için uygulanan önlemlerin Güney Kıbrıs için de geçerli hale getirilmesi ve sığınmacı başvurularının ertelenmesi hakkının tanınması için AB’ye başvuruda bulunulması yer alıyor.

Gazete ayrıca, bir grup mültecinin diğer AB ülkelerine hemen yerleştirilmesi ve siyasi sığınmacıların ülkelerine geri iade edilmesi için AB’den dayanışma da talep edileceğini aktardı.

Toplantı sonrasında basına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise, kaçak göçmen ve mültecilere ilişkin rakamlara değindi.

BU YILIN İLK ON AYINDA 10 BİN 868 KAÇAK GÖÇMEN

2021 yılının ilk 10 aylık döneminde 10 bin 868 kaçak göçmenin Güney Kıbrıs’a gittiğini, bunlardan 9 bin 270’inin ise KKTC’den Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat yoluyla geçtiklerini iddia eden Pelekanos, bu yıl yaşanan kaçak göç olayının geçen yıla göre yüzde 33 daha fazla olduğunu vurguladı.

Pelekanos, Güney Kıbrıs’ta 33 binden fazla yasa dışı ikamet eden kişi bulunduğunu, siyasi iltica başvuru sayısının ise Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 4’ünü aştığını vurgularken, bu oranın sınırdaki AB ülkelerinin çoğunda yüzde 1 olduğunu da belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde toplantıda dile getirilen rakamlara ilişkin ayrıntılara ve Rum siyasi partilerin bu konudaki açıklamalarına geniş yer verdi.

Habere göre DİSİ, EDEK ve ELAM yetkilileri toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin kaçak göç ve mülteci akını sorunu olduğunu belirterek bu konuda duydukları yoğun endişeyi de dile getirdiler.