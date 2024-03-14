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Kaçak Nijeryalı mahkemede... Tam 713 gün...

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Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu N.F.N tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Kaçak Nijeryalı mahkemede... Tam 713 gün...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sıla Topbaş olguları aktardı.

  Polis, 8 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde bir polis ekibince yapılan kontrolde N.F.N'nin tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 27 Mart 2022 tarihinden beri toplam 713 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki muhaceret araştırmasının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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