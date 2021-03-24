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Kaçak olarak Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışan 7 yabancı yakalandı

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Lefkoşa’da kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken yakalanan Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Kaçak olarak Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışan 7 yabancı yakalandı

Lefkoşa’da kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken yakalanan Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesel i ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, toplam 7 zanlının “Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket Etmek”suçlarından methalder olduğunu söyledi.  Polis, Somali uyruklu Fadumo Ahmed Aden Hamse Abdı Esse, Asha Abdi Mohamed Amın İbrahim İsmail, Madıno Mohamed Mohamud Sadaq Salah Abdi, Fadumo Ahmed Elmi Mahah Abdullahı Osman, Ramla Sharıf Osman Abdulkadir Ahmed Adawe’nin 23.03.2021 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da Birinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinden, yetkili makamdan izin almaksızın gizlice Lefkoşa’da Yiğitler Burcu civarından Güney Kıbrıs’a geçmek istedikleri sırada Barış Gücü askerleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, Somali uyruklu 5 zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. İngiliz uyruklu Ben James Hines ile Benjamın Jacob Radford’un ise 24 Mart 2021 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı civarından KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtikleri esnada görevli polisler tarafından yakalandıklarını açıkladı. Polis memuru, bir gün arayla suçüstü yakalanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadeler alacaklarını belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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