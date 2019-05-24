  • BIST 85.048
  • Altın 251,933
  • Dolar 6,0849
  • Euro 6,8146
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Kaçak, polisle anlaşma yaptı: Aranıyor ilanım Facebook'ta 15 bin beğeni alsın, teslim olacağım

» »
ABD polisi, hakkında yedi ayrı tutuklama emri bulunan bir kaçakla Facebook üzerinden "beğeni" anlaşması yaptı.
Kaçak, polisle anlaşma yaptı: Aranıyor ilanım Facebook'ta 15 bin beğeni alsın, teslim olacağım

ABD'nin Connecticut kentinde, polisin Facebook'a koyduğu 'aranıyor' ilanının 15 bin kez beğenilmesi halinde New York'ta olduğu tahmin edilen 29 yaşındaki Jose Simms'in teslim olacağının duyurulması tartışmalara neden oldu.

 

Huzuru bozmaktan, bir çocuğu yaralanma riskine sokmaya kadar hakkında birçok suçlama bulunan Simms'in Çarşamba günü Facebook sayfalarına 'aranıyor' ilanı koyduktan sonra Torrington Polis teşkilatı ile bağlantıya geçtiği ve 'beğeni talebini' ilettiği açıklandı.

Teşkilat tarafından, Simms'in teslim olmak için başlangıçta 20 bin 'beğeni' talep ettiği ancak polisle pazarlık sonucu bu sayıyı 15 bin'e düşürmeyi kabul ettiği belirtildi.

"Bu kolay olmayacak ama imkansız da değil" diyen polis Johnson, bununla birlikte Simms'in saklandığı yeri bilenlerin ihbarda bulunarak polise yardımcı olmasını istedi.

'POLİSİ TEŞVİK ETMEK İSTEDİM'

Guardian gazetesine göre, Associated Press haber ajansının Facebook üzerinden iletişim kurduğu Jose Simms, "Teklifimde ciddiyim. Beni yakalamak için çok çaba harcayan polisi teşvik etmek istedim" dedi ve şunları söyledi:

"Bana yöneltilen suçlamaların tümü ev içi sorunlardan kaynaklanıyor. Ve artık kaçmaktan yoruldum. Her beş saniyede bir başınızı arkaya çevirmek çok stresli."

TESLİM OLMADI

Paylaşım 20 bin beğeni alsa da henüz Simms'in teslim olmadığı açıklandı.

 

Torrington Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan mesajda "Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Simms'in teslim olup olmadığı merak ediliyor. Şu ana kadar teslim olmuş değil. Durumla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Ayrıca, polisin sosyal medyada paylaştığı 'aranıyor' paylaşımında 36 yaşındaki Kristopher Waananen isimli suçlunun da fotoğrafı olduğu görüldü.

Waananen'in ise motorlu taşıt ihlalleri ve mahkemeye çıkmadığı için arandığı öğrenildi.

'ETİK Mİ?' TARTIŞMALARI

Polisle Simms'in vardığı anlaşma, bazı uzmanlar tarafından etik bulunmadı.

BBC'nin haberine göre, New York City Üniversitesi'ne bağlı John Jay Ceza Adaleti Enstitüsü'nden polis etiği ve davranışı uzmanı Maki Haberfeld, Simms'in sosyal medyayı kullanarak hem polisi hem de haber kuruluşlarını manipüle ettiğini söyledi.

Haberfeld, sadece sosyal medya üzerinden değil herhangi bir şekilde polisin bir şüpheliyle pazarlığa giremeyeceğini belirterek "Şüphelinin amacı dikkat çekmek. Bu, yüzde yüz bir manipülasyon. Olay bir şakaya dönüştürüldü. İnsanlar artık yasaların ihlalini bir oyun gibi görmeye başlayacaklar" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölen eşini arabasında dolaştıran adam tutuklandı15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59
  • Garsona bahşiş vermek istemeyen müşteri, masada yarım milyon dolarlık çekini unuttu15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:43
  • ‘Gümüş kral’ lakaplı Meksikalı güreşçi minderde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:08
  • ABD’li oyuncudan kürtaja kısıtlama getiren yasayı protesto için ‘seks grevi’ çağrısı13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:07
  • ABD'nin adamı yine ABD ordusuna seslendi13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:32
  • ABD - Çin ticaret savaşı: Küresel ekonomi karşısındaki en büyük risk hakkında neler biliniyor?10 Mayıs 2019 Cuma 18:01
  • Popülüzmin kitabını yazan akademisyen: Popülistler seçim kaybetmez10 Mayıs 2019 Cuma 17:40
  • Halk oylamasıyla 'sihirli mantar'a izin çıktı09 Mayıs 2019 Perşembe 15:00
  • Seks tarikatı şeyhi baş harfini çıplak bedenlere kazıdı08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:26
  • Video oyununda kaybeden baba, bir aylık bebeğini döverek öldürdü07 Mayıs 2019 Salı 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti