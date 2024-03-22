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"Kaçak taşımacılığın önüne geçecek yasal düzenleme tamamlandı"

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Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, kaçak taşımacılığın önüne geçecek yasal düzenlemenin tamamlandığını açıkladı.
"Kaçak taşımacılığın önüne geçecek yasal düzenleme tamamlandı"

Aydın'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Ülkemizde, kayıt dışı bir şekilde izinsiz taşımacılık yapıp  haksız rekabete sebep olan korsan taşımacılar konusunda Polis Genel Müdrülüğü ile birlikte ortaklaşa yürütülen çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Bu bağlamda kaçak taşımacılığın önüne geçecek yasal düzenlemeler tamamlanmıştır. Caydırıcı cezalar içeren yeni mevzuatın devreye girmesiyle birlikte kısa sürede ülkemizdeki kaçak taşımacılık sorunu ortadan kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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