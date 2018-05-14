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Kaçak ve korsan taşımacılığa yönelik denetimler artarak sürüyor

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Kaçak ve korsan taşımacılığa yönelik denetimler artarak sürüyor
Kaçak ve korsan taşımacılığa yönelik denetimler artarak sürüyor

Geride bıraktığımız hafta sonunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde ada genelinde kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldı.

Eş zamanlı olarak birden fazla bölgede gerçekleştirilen denetimlerde usulsüzlük tespit edilen araçlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Buna ek olarak cezai durum tespit edilen bu araçların ilgili işletme izinlerinin iptali için çalışma başlatıldı.

Bakanlığın kaçak ve korsan taşımacılık ile mücadele kararlılığı çerçevesinde ada genelindeki denetim faaliyetlerini arttırarak devam edecek.

Denetimlerde tespit edilen kaçak ve korsan taşımacılara yönelik cezai işlemler eksiksiz bir şekilde ve yasaların elverdiği en üst perdeden uygulanmaya devam ediyor.

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