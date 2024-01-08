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Kaçak yakalandılar... "Paramız olmadığı için okula devam edemedik"

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Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen E.S.K, A.D ve A.N teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Kaçak yakalandılar... "Paramız olmadığı için okula devam edemedik"

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Birtan Başaran mahkemede olguları aktardı. Polis, 5 Ocak 2024, tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi tarafından devriyede bulundukları bir sırada E.S.K'nin yapılan muhaceret kontrolünde 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 402 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlının ifadesinde parası olmadığı için okula devam edemediğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, E.S.K'nin mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlılar A.D ile A.N'nin ise 7 Ocak 2024 tarihinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli vaziyette tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde her iki zanlının da 30 Eylül 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, tüm zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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