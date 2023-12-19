  • BIST 7692.48
  • Altın 1900.893
  • Dolar 29.0882
  • Euro 31.9079
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Kaçaklar Cezaevi'ne gönderildi...

» »
Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen ve ülkede kaçak yaşadıkları belirlenerek, tutuklanan H.Y ile A.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar Cezaevi'ne gönderildi...

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün, 15 Aralık 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında zanlı H.Y'nin Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, A.G'nin ise Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak yürürken, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Yalçın’ın 5 Temmuz 2023 tarihinden beri 163 gün, George’nin ise 3 Aralık 2023 tarihinden beri 742 gün KKTC’de ikameti izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, her iki zanlı hakkında da soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, ülkede yasal statüleri olmayan zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda anma törenleri düzenlenecek19 Aralık 2023 Salı 13:30
  • Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne anlamlı bağış19 Aralık 2023 Salı 13:21
  • TAE’den tahıl zararlıları ile ilgili eğitim19 Aralık 2023 Salı 13:20
  • KTAMS, yarın Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak...19 Aralık 2023 Salı 12:36
  • Meclis Başkanlığı: O ifadeler Töre’ye ait değil19 Aralık 2023 Salı 12:30
  • TDP'de yeni döneme doğru, 2 milletvekili ve önemli katılımlar olması bekleniyor...19 Aralık 2023 Salı 12:03
  • Avrupa Üniversitelerinden Evkaf’ın Yayınlarına Büyük İlgi19 Aralık 2023 Salı 11:39
  • Çatalköy bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak19 Aralık 2023 Salı 10:21
  • Türkiye ve KKTC'den denizde ortak eğitim!19 Aralık 2023 Salı 10:20
  • Başbakan Üstel: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım18 Aralık 2023 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti