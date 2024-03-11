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Kaçaklar cezaevine gönderildi

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Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijeryalı Adoni Nkuwoc, Tepmle Emenuel ve Frank Odabi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar cezaevine gönderildi

Polis memuru Murat Ergün mahkemede zanlılarla ilgili olguları aktardı. 

Polis, zanlılar Adoni Nkuwoc, Tepmle Emenuel ve Frank Odabi’nin 10 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolü sonucu Frank Odabi’nin 29 Mayıs 2021 tarihinden beri bin 16 gün, Tepmle Emenuel’in 20 Eylül 2022 tarihinden beri 486 gün, Adoni Nkuwoc’un ise 4 Eylül 2023 tarihinden beri 162 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

 

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