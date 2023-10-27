Kaçaklar mahkemede... 2 Bin 749 gündür ülkede kaçak olan var...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Tuğçe Sarıca olguları aktardı.

Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Haspolat’ta bulunan Zafer Caddesi üzerinde devriyede bulunan polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü için durdurulan E.O'nun (E-25-Nijerya) yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2016 tarihinden itibaren KKTC’de 2749 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC'ye ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde 30 gün vize ite giriş yaptığını açıkladı.

Zafer Sokak üzerinde kimlik kontrolü için durdurulan M.N'nin ise yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 282 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine Haspolat’ta Cami Sokak No:5'de bulunan ikametgâh içerisinde yapılan aramada M.I isimli şahsa yapılan muhaceret kontrolünde 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 90 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, M.İ'nin (E -51 Pakistan) yapılan muhaceret kontrolünde 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 119 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan M.I ile M.N'nin iş verenleri çalışma izni çıkarmadığı için kaçak duruma düştüklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Muhammad Imran ile Muhammad Nisaar’ın iş verenleriyle ilgili iddialarının soruşturulmasına ve raporun 10 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.