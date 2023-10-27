  • BIST 7706.41
  • Altın 1818.951
  • Dolar 28.1578
  • Euro 29.7776
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHollanda'da anneler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

Kaçaklar mahkemede... 2 Bin 749 gündür ülkede kaçak olan var...

» »
Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Haspolat’ta kaçak oldukları tespit edilerek, tutuklanan yabancı uyruklu 4 kişi dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... 2 Bin 749 gündür ülkede kaçak olan var...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Tuğçe Sarıca olguları aktardı.

Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Haspolat’ta bulunan Zafer Caddesi üzerinde devriyede bulunan polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü için durdurulan E.O'nun (E-25-Nijerya) yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2016 tarihinden itibaren KKTC’de 2749 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

 Polis, zanlının KKTC'ye ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde 30 gün vize ite giriş yaptığını açıkladı.  

Zafer Sokak üzerinde kimlik kontrolü için durdurulan M.N'nin ise yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 282 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.  

Polis, yine Haspolat’ta Cami Sokak No:5'de bulunan ikametgâh içerisinde yapılan aramada M.I isimli şahsa yapılan muhaceret kontrolünde 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 90 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, M.İ'nin (E -51 Pakistan) yapılan muhaceret kontrolünde 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 119 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan M.I ile M.N'nin iş verenleri çalışma izni çıkarmadığı için kaçak duruma düştüklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Muhammad Imran ile Muhammad Nisaar’ın iş verenleriyle ilgili iddialarının soruşturulmasına ve raporun 10 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketten yemiş alma vaadiyle çocuk kaçırmıştı... 5 Yıl hapis yatacak!27 Ekim 2023 Cuma 15:37
  • Hellim Koordinasyon Kurulu toplandı27 Ekim 2023 Cuma 15:20
  • Harmancı ve Yiorkadjis’den ortak mesaj: “Karşılıklı güvenle zorlukları aşabiliriz”27 Ekim 2023 Cuma 15:11
  • Ziya Rızkı ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı27 Ekim 2023 Cuma 15:06
  • İçişleri Bakanı Oğuz: Kontrollü büyüme önemli27 Ekim 2023 Cuma 14:30
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, pembe balon uçurdu...27 Ekim 2023 Cuma 12:59
  • "2023 Büyük Av Mevsimi: Avcılar İçin Kurallar ve Harita Açıklandı"27 Ekim 2023 Cuma 12:34
  • Araç Yangını: Gönyeli'de HL 171 Plakalı Aracın Motor Kısmı Alev Aldı27 Ekim 2023 Cuma 12:20
  • İnşaat Kazasında Yaralanan Şahıs Yoğun Bakımda27 Ekim 2023 Cuma 12:16
  • KKTC'de İzinsiz İkamet: 2 Kişi Tutuklandı27 Ekim 2023 Cuma 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti