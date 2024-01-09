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Kaçaklar mahkemede... 3 bin 240 gün olan da var, 942 gün olan da...

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Lefkoşa ve Gönyeli’de ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı 6 kişi mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... 3 bin 240 gün olan da var, 942 gün olan da...

Polis memurları Emine Çıkan, Murat Taş ve Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu, 8 Ocak 2024 tarihinde 09:25-10:00 saatleri arasında A.O'nun Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen aramada uyuşturucu bulunmadığını ancak hem A.O'nun hem de evde tespit edilen C.J.A ve P.C.C'nin kaçak olduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde A.O'nun 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren 942 gündür, C.J.A'nın 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren 576 gündür ve P.C.C'nin 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 245 gündür ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı. 

Polis memuru Murat Taş zanlı F.M'nin ise 8 Ocak 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Nisan 2015 tarihinden beri 3 bin 240 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis memuru Emne Çıkan ise İ.S'nin de 8 Ocak’ta Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde ÇÖŞ ekipleri tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2011 tarihinden beri 770 gün ülkede kaçak kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis,zanlı W.D'nin ise Gönyeli’de devriye gezen ekipler tarafından yakalandığını, yapılan kontrolde  30 Eylül 2022 tarihinden beri ülkede 405 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tüm zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıları 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

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