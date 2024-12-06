Kaçaklar mahkemede... 3 bin 47 gün olan da var, bin 46 gün olan da!

Polis memurları Cemal Sevdalı ile Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Sadeli 4 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin aldığı ses şikayeti doğrultusunda Şht. İsmail Mustafa Sokaktaki bir apartman dairesini ziyaret ettiklerinde ikametgahta kalan Favour Efe Victor’un 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 371 gündür, Abuchı Camınus Aladum’un 23 Ocak 2022 tarihinden itibaren bin 46 gündür ve Michael Agholor’un 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 841 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, Bangladeş uyruklu Roksian Halzan’ın da 4 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından bir markette tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Haziran 2016 tarihinde ülkeye 30 günlük vize ile giriş yaptığını, 1 Ağustos 2016 tarihinden beri ülkede toplam 3 bin 47 gün ikamet izinsiz kaldığını açıkladı

Sudanlı Bushra Farah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Sevdalı Sudanlı Bushra Farah’ın ise 3 Aralık 2024 tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, saat: 16.30’da Lefkoşa Adli Şubeye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolde zanlının 29.11.2023 tarihinden beri 371 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, tüm zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemleriyle ilgili süreç başlatılacağını ifade ederek, Sudanlı Bushra Farah’ın 5, diğer 4 zanlının ise 7’er gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlılar için talep edilen süreleri onayladı.