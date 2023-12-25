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Kaçaklar mahkemede! 943 gün olan da var 390 gün olan da...

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Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen O.U,A, O.Uve Y.C mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede! 943 gün olan da var 390 gün olan da...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Taş olguları aktardı.

Polis, 24 Aralık 2023 tarihide saat 18.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen ekiplerin, yolda yaya yürürken tespit ettiği 3 zanlının kimliğini kontrol ettiğini ve ülkede kaçak yaşadıklarını belirlediklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde O.U.A'nın 20 Ocak 2021 tarihinden beri 943 gün, O.U'nun 30 Eylül 2022 tarihinden beri 390 gün ve Y.C'nin10 Nisan 2022 tarihinden beri 623 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, ülkede yasal statüsü olmayan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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