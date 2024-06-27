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Kaçaklar mahkemede... Bin 252 gün ülkede kaçak kaldı!

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Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan Abraham Anyanumeh, MD. Rahim Mıa, Ranjith Gamını Rajapaksha mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... Bin 252 gün ülkede kaçak kaldı!

Zanlılar ayrı ayrı duruşmaya çıkarılarak, olgular aktarıldı.

Polis memurları Yusuf Bilgeç, Nurettin Özgenler ve Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Haziran 2024 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakoluna gelen Abraham Anyanumeh’in yapılan muhaceret kontrolünde 22.01.2021 tarihinden itibaren toplamda 1252 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Gana vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirtti.

Polis, 26.06.2024 tarihinde, saat 22:00'de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubeye giriş-çıkış belgesi almaya gelen MD. Rahim Mıa'in yapılan muhaceret kontrolünde 13.02.2023 tarihinden itibaren toplam 499 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, Ranjith Gamını Rajapaksha’nın ise LPM Muhaceret Şubesinden Giriş Çıkış belgesi alacağı esnada yapılan muhaceret kontrolünde 03.05.2024 tarihinden itibaren toplam 54 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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