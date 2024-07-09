Kaçaklar mahkemede... Bin 314 gün olan da var, 949 gün olan da...

Polis memuru Nevzat Gün, mahkemede Chukwudi ĺkenna Franklin İkeat, Adesile Peter Ojo ve Dido Ekisaka Mbula'la ilgili olguları aktardı.

Polis, 5 Temmuz 2024 tarihinde, saat 15:30'da, Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerinde, polis ekibi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde, Lefkoşa sakinleri Chukwudi ĺkenna Franklin İkeat’nın

29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 219 gün, Dido Ekisaka Mbula'nın 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren toplam 1314 gün ve Adesile Peter Ojo'nun 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 949 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.