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Kaçaklar mahkemede... Bin 424 gün olan da var, 614 gün olan da!

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KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen yabancı uyruklu MD Tajrul Islam, Sajib Chandro Bormun, Kukoye Kosiniotu Odemadighi Moro, Sunday Majekodunmi, Abel Kangar ile Cihizoba Ezorah tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... Bin 424 gün olan da var, 614 gün olan da!

Zanlılar hakkındaki olguları polis memurları Halil İbrahim Gizmen ile Murat Ergün aktardı.

Polis, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa Dr.Fazıl Küçük bulvarı üzerinde trafik ve asayiş operasyonu kapsamında polis ekiplerince yapılan devriyede aynı cadde üzerinde otostop çeken MD Tajrul Islam’ın yapılan muhaceret kontrolünde 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren 179 gün, Sajib Chandro Bormun’un ise 30 Mart 2024 tarihinden itibaren 27 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa Bolu Sok. Küçükkaymaklı'da trafik ve asayiş operasyonu kapsamında polis ekiplerince yapılan devriyede aynı cadde üzerinde tespit edilen Kukoye Kosiniotu Odemadighi Moro'nun yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül  2021 tarihinden itibaren bin 344 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.Polis, 5 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa’da bir bahis salonunda yapılan kontrolde tespit edilen Sunday Majekodunmi’nin 23 Ocak 2023 tarihinden beri 424 gün, Abel Kangar ile Cihizoba Ezorah’ın ise 30 Eylül 2022 tarihinden beri 614 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı. Polis, bahis salonunda yakalanan 3 zanlının da Nijerya uyruklu olduğunu, ülkeye öğrenci olarak geldiklerini ancak paraları olmadığı için okula devam edemediklerini, af çıkmasını beklediklerini söyledi. Polis, tüm zanlılarla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümünden yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

 

Mahkemede söz hakkı alan Abel Kangar ile Cihizoba Ezorah okula devam etmek istediklerini, af çıkmasını beklediklerini söyledi.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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