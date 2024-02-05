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Kaçaklar mahkemede... Biri 624 gün, diğeri 294 gün...

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Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan O.O.A ve F.T.A mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... Biri 624 gün, diğeri 294 gün...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı.

Polis, 4 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Haspolat’ta bir polis ekibince yapılan kontrol neticesinde O.O.A ve F.T.A ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, O.O.A'nın 16 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 294 gün, F.T.A'nın ise 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren toplam 624 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarını belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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