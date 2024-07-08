  • BIST 10923.57
  • Altın 2501.197
  • Dolar 32.6642
  • Euro 35.3732
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Kaçaklar mahkemede... Biri 945, diğeri 817 gündür kaçaktı!

» »
KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan David S. Massaquoı ile Prince Takpor Wehyee dün mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... Biri 945, diğeri 817 gündür kaçaktı!

Polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 16:45 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından bir iş yeri içerisine yapılan kontrol esnasında tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde David S. Massaquoı’nin 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren 945 gün, Prince Takpor Wehyee’nin 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren 817 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de zam şampiyonları sebze-meyve! Pazarda görenin yüzü ekşiyor08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:21
  • Hava sıcaklığı 40 - 43 derece dolaylarında seyredecek08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:17
  • Yeni avcılara yönelik eğitim düzenleniyor08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:14
  • Girne Çevre Yolu’nda trafiği aksatan düğün konvoyuna polisten ceza08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:10
  • Mehmet Dursun için yardım kampanyası başladı08 Temmuz 2024 Pazartesi 09:38
  • UBP'de PM toplanıyor, gündem Kurultay!08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:45
  • Dikmen-Taşkent yolu araç trafiğine kapatılacak08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:41
  • Haber ihbar kabul edildi, motosiklet sürücülerine ceza yazıldı08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:40
  • DP’nin ilk Genel Başkanı Adaoğlu hayatını kaybetti07 Temmuz 2024 Pazar 12:01
  • Gemikonağı’nda polisin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı07 Temmuz 2024 Pazar 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti