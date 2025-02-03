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Kaçaklar mahkemede... 'Ülkemize dönmek istiyoruz"

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KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Bangladeş uyruklu Abu Saif Muhammed Mezbahuzzaman, MD Sultan Mahmud, MD Rıfat Munsty, Mohammed Shaon Hossaın ve Habibur Rahman Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... 'Ülkemize dönmek istiyoruz"

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 2 Şubat 2025 tarihinde, saat 18:00'da, Lefkoşa da, Girne Kapısı İstanbul caddesi üzerinde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde, Habibur Rahman'ın 28 aralık 2023 tarihinden itibaren 402 gündür, Abu Saif Muhammed Mezbahuzzaman'ın 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren 400 gündür, MD Sultan Mahmud’un 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren 74 gündür, MD Rıfat Munsty 'ın 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren 415 gündür, Mohammed Shaon Hossaın 'ın 26 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 557 gündür KKTC'den yasal statüsü olmadığı tespit kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlıların KKTC'de herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını ve kaçak çalışıp çalışmadıklarını araştıracaklarını, Çalışma Bakanlığından soruşturma yapacaklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlıların ihraç edilmeleri için gerekli yazışmalar yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise en kısa sürede ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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