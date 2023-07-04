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Kaçaklar yakalandı.. İşte detaylar...

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Kaçaklar yakalandı.. İşte detaylar... Cezaevine götürüldükleri sırada firar eden mahkumlar Hasan Takımcılar ve Aydın Güner'in yakalanıp tutuklanmasının ardından İbrahim Takımcılar da yakalandı.
Kaçaklar yakalandı.. İşte detaylar...

Cezaevine götürüldükleri sırada firar eden mahkumlar Hasan Takımcılar ve Aydın Güner'in yakalanıp tutuklanmasının ardından İbrahim Takımcılar da yakalandı.

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar, bugün çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine geri götürüldükleri esnada firar etti.  

Akdoğan’da yapılan arama çalışmaları sonucunda firari Hasan Takımcılar'ın bir evde tespit edilerek, tutuklanmasının ardından Aydın Güner'in de yakalandı. 

Uzun arama çalışmalarının ardından son firari İbrahım Takımcılar da yakalandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan yakalanan şahıslara ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Yakalanan iki firari şahsın ardından, diğer firari şahıs İbrahim Takımcılar da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı." denildi. 

Öte yandan, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi de tutuklanmıştı.  

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