Kaçınılmaz Son: Dünya'nın Çekirdeği Tahminlerden Daha Hızlı Soğuyor

Araştırmacılar, magmada bulunan elementin tahminlerden daha fazla iletken olduğunu tespit etti. Bu da Dünya'nın çekirdeğindeki soğumanın hesaplanandan daha çok olduğu anlamına geliyor.

Evrendeki bütün cisimler gibi, yaşama ev sahipliği yapan Dünya'nın da bir sonu var. Şu anda gezegenimiz küresel ısınma ve iklim değişikliği ile boğuşurken, Dünya'nın çekirdeği de giderek soğumaya başladı.

Gezegenimiz Dünya 4.5 milyar yıl önce şimdi olduğundan çok daha sıcaktı. Zaman içerisinde yeryüzü soğuyarak sertleşti ve yaşanabilir bir hale geldi.

Ancak çekirdeğin giderek soğuması, Dünya'nın gelecekte tıpkı Mars gibi çorak bir kaya parçasına dönüşmesine neden olabilir.

TAHMİNLERDEN HIZLI SOĞUYOR

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) tarafından yapılan araştırmaya göre, magma ile çekirdek kabuğu arasında bulunan bir mineral, çekirdeğin tahminlerden hızlı soğumasına neden oluyor.

NTV'de yer alan habere göre, Bridgmanite adındaki bu mineralin varlığı zaten biliniyordu, ancak nasıl bir davranış sergilediği hakkında pek fazla bilgi yoktu.

Araştırma sonuçlarına göre, bridgmanite isimli bu mineralin ısı iletimi sanılandan en az yüzde 50 daha fazla. Bu da çekirdeğin sanılandan daha hızlı soğuduğu anlamına geliyor. İletkenliğin fazla olması nedeniyle, çekirdekten yeryüzüne doğru daha fazla ısı iletiliyor.

Daha da önemlisi bridgmanitenin soğuduktan sonra post-perevskit adındaki bir başka minerale dönüşüyor. Bu mineralin iletkenliği ise bridgmanitenin kendisinden de fazla.

DÜNYA'NIN SONU NE ZAMAN GELECEK

Bilim insanları, soğumaya bağlı olarak Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğini söyleyemiyor.

Çünkü çekirdekteki radyoaktif elementlerin bozulma oranına ilişkin yeterli bilgi bulunmuyor. Çekirdeğin çok sıcak ve ulaşımının zorlu olması araştırmaları daha da zor hale getiriyor.