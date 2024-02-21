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Kaçırdılar, darp ettiler, kadın kıyafeti giydirip video çektiler

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Gazimağusa'da meydana gelen olayda, bir kişiyi kaçırıp, darp edip, kadın kıyafeti giydirerek video çeken ve şiddet tehdidinde bulunan 4 şahıs tutuklandı.
Kaçırdılar, darp ettiler, kadın kıyafeti giydirip video çektiler

"17.02.2024 tarihinde, saat 00.00 sıralarında, Gazimağusa’da,  İ.H.A.(E-22), H.A.(E-25), B.D.(E-21) ve O.Y.(E-30), kendilerini polise ihbar ettiği gerekçesi ile T.Y’yi darp ettikten sonra rızası olmadığı halde kullanımlarında bulunan araca koyup zorla bir ikametgaha götürerek, söz konusu şahsa kadın kıyafeti giydirip video görüntüsünü alarak özel hayatın gizliliğini ihlal edip,  20,000 TL para vermesi halinde konu videoları sileceklerini ayrıca parayı vermemesi halinde de söz konusu şahsa zarar verecekleri yönünde şiddet tehdidinde bulunduktan sonra konu şahsı başka bir yere bırakmışlardır. 

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir."

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