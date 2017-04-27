 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.935
  • Altın 144,795
  • Dolar 3,5592
  • Euro 3,8760
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKTAMS'tan Araç Kayıt Dairesi'ndeki olayla ilgili duyuru

Kaçırılan kız çocuğu babasıyla birlikte

»
Kaçırılan kız çocuğu babasıyla birlikte
KKTC'de de şuan polis ekipleri tarafınca aranmakta olan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

TAK'ın aktarımına göre, Lefkoşa’nın “Dasupoli” bölgesindeki bir okul öncesi eğitim merkezinden bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

Lefkoşa’nın “Dasupoli” bölgesindeki bir okul öncesi eğitim merkezinden bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

Rum haber kaynaklarına göre, Marie Eleni’nin babasının avukatı tarafından yapılan açıklamada, baba-kızın şu an beraber oldukları belirtildi, ancak nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Rum polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında da, öğleden önce, çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu; bunların Marie Eleni’ye ait olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, Cyprus Mail, Norveç basınında çıkan bir habere atıfta bulunarak Norveçli babanın avukatı aracılığıyla kızın durumu hakkında açıklama yaptığını ancak herhangi bir detay vermediğini belirtti.  

Gazete, bu sabah 07.45'te gerçekleşen kaçırma olayının anne ve babası arasında velayet anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Polis sözcüsü, çocuğu kaçıran iki şahsın bulunabilmesi için kara, deniz ve havadan operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Kaçırma olayıyla ilgili kriz merkezi oluşturulurken izinde bulunan polislerin de göreve çağrıldığı ifade edildi.

Marie Eleni'nin annesinin Kıbrıslı Rum, babasının ise Norveçli olduğu ancak bir süre önce çiftin boşandığı ifade ediliyor.

Polisin, kızını geçtiğimiz yıl KKTC üzerinden kaçırma girişiminde bulunan ancak başarısız olan babanın üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

 

2016'DA ÇOCUK KAÇIRMAK İÇİN KİRALIK ASKER TUTULMUŞTU

Norveçli Espen Lee isimli kiralık askerin, 2016 yılının Şubat ayında çocuk kaçırmak maksadıyla Kıbrıs’a geleceği Europol tarafından Kıbrıs Rum polisine bildirilmesinin ardından söz konusu şahıs beraberindeki iki Norveçliyle beraber Metehan Geçiş Kapısı’nda tutuklanmıştı.

Espen Lee ve yanında bulunan iki kişinin bagajında 12 ayrı harita bulunmuş, bu “google” haritalarında çocuk ve annesinin yaşadığı yer, çocuğun kreşi, nene-dedesinin evi gibi yerlere nasıl gidileceği hakkında çok ayrıntılı bilgiler ve notlar da ortaya çıkmıştı.

Kaçırma olayıyla ilgili bilgi sahibi olanların +357 22802331 numaralı telefonu aramaları istendi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum tarafından "Kadife ayrılık" iddiasına yalanlama geldi25 Nisan 2017 Salı 21:11
  • DİSİ’nin yasa önerisi ile ilgili başvurusu Yüksek Mahkemede dosyalandı25 Nisan 2017 Salı 18:01
  • Düdüğü çaldı ve bitirdi25 Nisan 2017 Salı 17:59
  • “Anastasiadis hem DİSİ’yi hem kendini zor durumda bıraktı”25 Nisan 2017 Salı 15:16
  • "Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümden çok başkanlık seçimlerini düşünüyor"25 Nisan 2017 Salı 11:43
  • “Merkez Partiler” ortak aday belirlemek için toplandılar25 Nisan 2017 Salı 10:52
  • Kocias’ın Eıde’yle ilgili mektubu Rum hükümeti tarafından biliniyordu25 Nisan 2017 Salı 10:47
  • Yunanistan ve İsrail İle yangın tatbikatı25 Nisan 2017 Salı 10:36
  • 84 karton kaçak sigara25 Nisan 2017 Salı 10:08
  • Fotiu: “Türkiye gereken kararları almayı reddediyor”24 Nisan 2017 Pazartesi 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti