Kaçırılan kız çocuğu babasıyla birlikte

KKTC'de de şuan polis ekipleri tarafınca aranmakta olan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

TAK'ın aktarımına göre, Lefkoşa’nın “Dasupoli” bölgesindeki bir okul öncesi eğitim merkezinden bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

Lefkoşa’nın “Dasupoli” bölgesindeki bir okul öncesi eğitim merkezinden bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud’un şu anda babasıyla birlikte olduğu bildiriliyor.

Rum haber kaynaklarına göre, Marie Eleni’nin babasının avukatı tarafından yapılan açıklamada, baba-kızın şu an beraber oldukları belirtildi, ancak nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Rum polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında da, öğleden önce, çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu; bunların Marie Eleni’ye ait olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, Cyprus Mail, Norveç basınında çıkan bir habere atıfta bulunarak Norveçli babanın avukatı aracılığıyla kızın durumu hakkında açıklama yaptığını ancak herhangi bir detay vermediğini belirtti.

Gazete, bu sabah 07.45'te gerçekleşen kaçırma olayının anne ve babası arasında velayet anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Polis sözcüsü, çocuğu kaçıran iki şahsın bulunabilmesi için kara, deniz ve havadan operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Kaçırma olayıyla ilgili kriz merkezi oluşturulurken izinde bulunan polislerin de göreve çağrıldığı ifade edildi.

Marie Eleni'nin annesinin Kıbrıslı Rum, babasının ise Norveçli olduğu ancak bir süre önce çiftin boşandığı ifade ediliyor.

Polisin, kızını geçtiğimiz yıl KKTC üzerinden kaçırma girişiminde bulunan ancak başarısız olan babanın üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

2016'DA ÇOCUK KAÇIRMAK İÇİN KİRALIK ASKER TUTULMUŞTU

Norveçli Espen Lee isimli kiralık askerin, 2016 yılının Şubat ayında çocuk kaçırmak maksadıyla Kıbrıs’a geleceği Europol tarafından Kıbrıs Rum polisine bildirilmesinin ardından söz konusu şahıs beraberindeki iki Norveçliyle beraber Metehan Geçiş Kapısı’nda tutuklanmıştı.

Espen Lee ve yanında bulunan iki kişinin bagajında 12 ayrı harita bulunmuş, bu “google” haritalarında çocuk ve annesinin yaşadığı yer, çocuğun kreşi, nene-dedesinin evi gibi yerlere nasıl gidileceği hakkında çok ayrıntılı bilgiler ve notlar da ortaya çıkmıştı.

Kaçırma olayıyla ilgili bilgi sahibi olanların +357 22802331 numaralı telefonu aramaları istendi.