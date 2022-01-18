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Kaçırılıp Tecavüze Uğrayan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Snapchat Sayesinde Kurtarıldı

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Fransa’da, kaçırılıp tecavüze uğrayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, zorla tutulduğu evde cep telefonundaki Snapchat uygulaması sayesinde polis tarafından bulunup kurtarıldı.
Kaçırılıp Tecavüze Uğrayan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Snapchat Sayesinde Kurtarıldı

Fransa’da, kaçırılıp tecavüze uğrayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, zorla tutulduğu evde cep telefonundaki Snapchat uygulaması sayesinde polis tarafından bulunup kurtarıldı.

Adı açıklanmayan 14 yaşındaki çocuğun geçen hafta Marsilya kentindeki evinden kaçtığı, kendisini evinde misafir etmeyi teklif eden 26 yaşındaki br adamın dairesine zorla götürüldüğü, orada bu kişinin ve 64 yaşındaki başka bir adamın tecavüzüne uğradığı, dövüldüğü ve kilit altında tutulduğu belirtildi.

Çocuk evdeki iki adam uyurken Instagram hesabından panik içinde durumu anlatan mesajlar attı. Nerede olduğunu bilmediğini ifade etti. Mesajları gören anne-babası geçen cuma günü durumu polise haber verdi.

Polis çocuğun izini bulmak için Snapchat uygulamasındaki GPS’ten yararlandı. Ailesi mesaj atarak çocuktan, yerinin bulunabilmesi için Snapchat uygulamasında lokasyonun belirtilmesine izin vermesini istedi.

Adresi belirleyen ekipler cuma akşamı binaya gitti. Hangi dairede olduğunu bilmediklerinden tek tek kapıları çaldı. Sıra zorla tutulduğu daireye gelince çocuk, “Evet” mesajı attı. Böylece daire bulundu; ekipler içeri girdi. Olup biteni anlatan çocuk hastaneye götürüldü; haber verilen ailesine kavuştu.

 

Dün akşam konuyla ilgili ayrıntıları basınla paylaşan Marsilya Polisi, iki adamın pazar günü tutuklandığını, çocuğun kendisine zorla uyuşturucu içirdiklerini söylediğini ve kurtardıklarında da uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu açıkladı. Adamlardan birinin ekipler eve girdiğinde cep telefonundaki delilleri silmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Snapchat’ten yararlanma fikrinin genç bir kadın polisten geldiği vurgulanarak ona teşekkür edildi ve operasyonun ‘nadir rastlanan’ ve ‘sıradışı’ bir operasyon olduğunun altı çizildi.

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