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Kaçırma ve tecavüz kurbanı olan kadın şimdi de kundaklama kurbanı oldu

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Baf bölgesinde yaşayan ve daha önce kaçırma ve tecavüz olayına maruz kalan 34 yaşındaki kadının, şimdi de kundaklama kurbanı olduğu belirtildi.
Kaçırma ve tecavüz kurbanı olan kadın şimdi de kundaklama kurbanı oldu

Politis gazetesi, 34 yaşındaki kadına ait aracın, evinin önünde park halindeyken dün sabaha yakın kundaklandığını yazdı. 

Polisin, yaptığı ilk inceleme neticesinde, araçtaki yangının kundaklama sonucu çıkarıldığının tespit edildiğini yazan gazete, aracın sahibi olan 34 yaşındaki kadının, eski partnerinin  kendisini kaçırdığı ve iki kez tecavüz ettiği şeklinde daha önce polise şikayette bulunan kişi olduğunu da belirtti. 

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