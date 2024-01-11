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Kaçırma ve Teslim Etme Operasyonunun Detayları Ortaya Çıktı!

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Kamerunlu cinayet zanlılarını KKTC polisine teslim eden kişiler Rum polisi tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı: “Kaçırma ve Teslim Etme Operasyonunun Detayları Ortaya Çıktı!”
Kaçırma ve Teslim Etme Operasyonunun Detayları Ortaya Çıktı!

22 Aralık 2023 tarihinde KKTC’de meydana gelen Ayça Alav cinayetinin iki Kamerunlu zanlısının “kaçırılması ve yasadışı bir şekilde tutuklanması” meselesiyle ilgili olarak Rum kesiminde tutuklanan bir Kıbrıslı Türk, iki de Kıbrıslı Rum üç kişinin, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesinin kararıyla 8 gün gözaltında kalacağı haber verildi.

Tutuklanan kişilerin, kendisinin çektiği ve Kıbrıs Türk basınında yayımlanan videoda görüldüğü üzere 32 yaşındaki iki Kamerunlu zanlıyı elleri bağlı bir şekilde taşıyarak arabaya bindiren ve KKTC polisine teslim ettiği görülen 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Türk’ün suç ortağı olarak görülen 37 ve 47 yaşlarında iki Kıbrıslı Rum olduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum makamlarının olaya karıştığı görülen üç başka kişiyi daha aradığını kaydetti.

Rum makamların bahse konu üç kişinin tespit edilmesi için Pile-Pergama (Beyarmudu) ve Rum kesimindeki başka bölgelerde araştırma ve incelemeler yaptığını belirten gazete, aranan kişiler arasında ismi “Ali” olan bir Kıbrıslı Türk bulunduğunu ve 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün iddia ettiği üzere bu kişinin, Pile sahası bölgesinde iki Kamerunlu zanlıyı tanıdığını ve kendisini bu hususta bilgilendirdiğini söylediğini iletti.

Rum makamlarına yönelik ifadesinde iki Kamerunlu zanlıyı kaçırmayı ve yakalamayı önceden planlamadığını, ancak söz konusu şahısların cinayetin ardından nerede olduklarına dair bilgi aldığını ifade eden 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk, bunun üzerine söz konusu şahısları KKTC polisine teslim etmek için arkadaşlarından yardım istediğini kaydetti.

Gazete mahkemede 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün söz konusu şahısları Pile sahası bölgesinde tespit ettiği ve arabasının bagajında bulunan kabloyla zanlıların ellerini bağladığının iddia edildiğini de iletti.

Soruşturma memurunun, 37 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un gönüllü verdiği ifadesinde olayları anlattığını söylediğini de kaydeden gazete, 37 yaşındaki Rum’un 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün sahibi olduğu kafede çalıştığını ve Kıbrıslı Türk’ün Ayça Alav’ın cinayet zanlılarını tespit ettiğini söyleyerek kendisinden yardım istediğini söylediğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, konuyla ilgili olarak tutuklanan ve Larnaka’da daimi olarak ikamet eden Kıbrıslı Türk’ün, iki Kamerunlu zanlının Mısır’a gitmelerine yardım etmesi için kendisine yanaştıklarını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk, söz konusu şahısların kim olduğunu anladığında bu kişileri KKTC polisine teslim etmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.

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