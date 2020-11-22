Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni bir fotoğraf geldi.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil’den yeni fotoğraf geldi. Erbil, önceki gün Kilyos’taki özel bir çiftlikte dinlendi. Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan şovmene, yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.

63 yaşındaki Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda, “Türkiye’nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmiş. Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum. Doktorlar yüzde 99 ihtimalle yürüyeceğimi söyledi. Kaçış sendromu hastalığı Türkiye’de iki kişide var, biri benim” ifadelerini kullanmıştı.