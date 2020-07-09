Kaçmaya çalışan 2 göçmen ateşi silahla vuruldu.
Polisin kaçmaya çalışan mültecileri ateş açarak durdurduğu öğrenildi.
NE oldu?
Bu sabah 06:30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan, 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci suç üstü tespit edildi.
Mültecilerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan tutuklandı.
Operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gercekleştirildi.
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