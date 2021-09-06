Kaddafi’nin oğlu serbest kaldı: İstanbul’a geliyor

Arap Baharı ile devrilen Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi’nin serbest bırakıldığı açıklandı.

Arap Baharı ile devrilen Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi’nin serbest bırakıldığı açıklandı.

Saadi Kaddafi 2011 yılında NATO’nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer’e kaçmış ancak 2014 yılında Libya’ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus’ta hapiste tutulmuştu.

Reuters’a açıklama yapan bir kaynak Kaddafi’nin hapisten çıktıktan hemen sonra İstanbul’a gitmek üzere uçağa bindiğini söyledi.

Arap Baharı’ndan beri kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya’da Kaddafi’nin serbest bırakılması için yerel aşiret liderleri ve Başbakan Abdülhamid Dbeibeh’in görüştüğü belirtildi. Reuters’a konuşan bir diğer yetkili ise eski içişleri bakanı Fethi Başağa’nın da görüşmelerde yer aldığını dile getirdi.

2018 yılında Libya Adalet Bakanlığı Saadi Kaddafi’nin masum olduğuna kanaat getirmişti. Bu yılın Temmuz ayında New York Times’a konuşan Saadi’nin erkek kardeşi Seyfülislam Kaddafi, Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine katılmayı düşündüğünü söylemişti.