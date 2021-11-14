  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam, Başkanlık Seçimleri İçin Aday

» »
Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam, Libya'daki Başkanlık Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu Yaptı
Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam, Başkanlık Seçimleri İçin Aday

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

 

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el-Menai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika'nın son beyaz Cumhurbaşkanı öldü12 Kasım 2021 Cuma 14:59
  • Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu11 Kasım 2021 Perşembe 21:55
  • Tunuslu çevre örgütü: Çöp protestosunda hayat hakkımızı savunurken 'gaz bombalarına' hedef olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:37
  • Çöp Protestosunda Hayat Hakkımızı Savunurken 'Gaz Bombalarına' Hedef Olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:27
  • Somali'de Gelecek Yıl 7,7 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyabilir10 Kasım 2021 Çarşamba 20:23
  • BM’den Etiyopya açıklaması: 16 personel gözaltına alındı10 Kasım 2021 Çarşamba 11:21
  • Etiyopya’da en az 9 BM personeli gözaltına alındı09 Kasım 2021 Salı 21:35
  • Sudan'da mahkeme internet kısıtlamasını kaldırdı09 Kasım 2021 Salı 18:20
  • BM: 45 milyon kişi kıtlığın eşiğinde08 Kasım 2021 Pazartesi 13:27
  • ECOWAS, Gine ve Mali'deki cuntalara yaptırım uygulayacak08 Kasım 2021 Pazartesi 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti