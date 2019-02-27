Kadıköy'de, çöpte kesik bacaklar bulundu

Kesik bacaklar bir erkeğe aitmiş: Şüpheli amcasını öldürdüğünü itiraf etti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bu sabah saatlerinde bulunan kesik bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin amcasını öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Bu sabah Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak’ta bulunan bir çöp konteynerinde kesik bacaklar bulunmuştu. Kağıt toplayıcıları tarafından çuval içinde bulunan bacakları inceleyen polisler bacakların bir kadına ait olabileceğini bildirmişti.

Bacaklar, Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, yapılan incelemelerde bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Polis, bacakların konulduğu çuvaldaki telefon numarası üzerinden kargo şirketini ulaştı. Kargo şirketi çuvalla kargonun gönderildiği kişinin adını polise verdi. Polisin gözaltına aldığı kişi, çuvalı arkadaşı F.Ö.’ye verdiğini söyledi.

Bunun üzerine İstanbul’un İkitelli semtinde yakalanan F.Ö., parasal tartışma sonucu 55 yaşındaki amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü öldürdüğünü itiraf etti. F.Ö.’nün daha sonra cesedi parçalara ayırdığı tespit edildi.

Polis, cesedin diğer parçalarına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.