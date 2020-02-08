Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı (VİDEO)

Maçın hakemi Ümit Öztürk, maçta Alanyaspor lehine 2, Fenerbahçe lehine 1 penaltı çalarken, Fenerbahçe cephesi maçın son dakikalarında bir penaltı daha bekledi. VAR incelemesine giden pozisyonda penaltı kararı çıkmayınca Fenerbahçeli taraftarlar "Damat istifa" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yaptığı açıklamada Trabzonspor'a yönelik "Mütemadiyen adil rekabetten, bilhassa harcama limitleri konusunda Trabzonspor başkanına vermiş olduğum cevap, Trabzonspor'un sırtını devlete dayaması hususuydu. Açıklamalarımın bu kısmıyla ilgili, sponsorlar, localar, devlet bankalarından alınan kredilerle ilgili söylediklerimin tümünün arkasındayım" demişti.

Koç, konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etmişti:

"Bazı siyasiler, devletimizin gücünü ve imkanlarını kullanarak ilgili kulübe ne kadar maddi destek ve fayda sağladıklarını, muhtelif ortamlarda, gerek kendileri gerekse camianın ileri gelenleriyle, şehrin milletvekilleri, yerel yöneticileri yaptıklarından övünerek, hiç sakınmadan ifşa etmekten kaçınmadılar.

"Bunlarla beraber bir kulüpten yana tavır alıyorlar. Şampiyon olmalarını istediklerini ifade ediyorlar. Bir şehrin milletvekili olarak normal olabilir, belediye başkanı olarak da ama ondan ötesi normal değil. Bu mevzuların sadece ufak bir kısmına değinmekle siyaseti futbola biz mi karıştırmış oluyoruz?"