Kadıköy'de itiraz edilen sandıklar yeniden sayıldı: İmamoğlu'nun oyları arttı

İstanbul Kadıköy'de itiraz edilen ve geçersiz oyların olduğu sandıklarda yeniden sayım oldu.

stanbul Kadıköy'de itiraz edilen ve geçersiz oyların olduğu sandıklarda yeniden sayım oldu.

İyi Parti Ataşehir İlçe Sekreteri Yüksel Bat'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre bu sayımın sonucuna göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu lehine 450 artış oldu.