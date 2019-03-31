Kadıköy'de seçim kavgası: 1 kişi bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

sendika.org da söz konusu haberi şöyle duyurdu:

"Kadıköy’deki Nihat Işık İlkokulu’nda 15-20 kişilik AKP’li bir grubun okulu basarak bir kişiyi bıçakladığı, bir kişiyi de vurduğu iddia edildi. Videoyu paylaşan vatandaş daha sonra gönderdiği düzeltme metninde saldırının muhtarlık seçimiyle ilgili olduğunu ancak görüntü alması üzerine AKP’lilerin üzerine yürüdüğünü aktardı."