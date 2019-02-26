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Kadın amir, polislerin motivasyonunu artırmak için emniyete strpizci getirdi (Video-Haber)

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Rusya'da emniyet amiri, polislerin motivasyonunu artırmak için görev yaptığı amirliğe kadın strpizci getirdi. Gelen tepkiler üzerine emniyet amiri, meslekten ihraç edildi.
Kadın amir, polislerin motivasyonunu artırmak için emniyete strpizci getirdi (Video-Haber)

Rusya'da kadın emniyet amiri, polislerin motivasyonu artırmak için görev yaptığı amirliğe kadın strpizci getirdi. Kadın strpizcidiğer polislerin önünde elbiselerini çıkarıp dans etti. Emniyet amiri, gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığıtarafından ihraç edildi.

Rusya'da 23 Şubat tarihinde kutlanan ve kadınların erkeklere hediye verdiği Erkekler Günü'nde kadın emniyet amiri, polislerin motivasyonun artırmak için ilginç bir hediye tercih etti. Amir, hediye olarak emniyete kadın strpizci getirdi.

 

AMİR İHRAÇ EDİLDİ, POLİSLERE CEZA VERİLDİ

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere tepki geldi. Tepkilerden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında strpizci kadını davet eden üst düzey kadın polis ihraç edildi.

Ayrıca 4 polise de polislik standartlarını ihlal ettikleri gerekçesi ile ceza verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da olaya bulaşmış herkese karşı ağır disiplin cezaları uygulanacağı belirtildi.

 

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