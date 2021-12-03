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Kadın, Bayılıncaya Kadar Komşusu Tarafından Darp Edildi

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Kadın, Bayılıncaya Kadar Komşusu Tarafından Darp Edildi
Kadın, Bayılıncaya Kadar Komşusu Tarafından Darp Edildi

Adana'da bir kadın, oturduğu apartmanda komşusu tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde feci şekilde darp edildi. Kadın baygınlık geçirirken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1 Aralık günü Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ. asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D. yanlarına geldi.

YUMRUKLAYIP BAŞINI YERE VURDU

Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D, S.İ'yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp, başını defalarca zemine vurdu. Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D, S.İ'yi bayılana kadar dövdü.

 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ, tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Tuğba D'nin ifadesinde önce S.İ'nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

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