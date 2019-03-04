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Kadın bisiklet yarışçıları erkekleri yakalayınca yarışa ara verildi

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Belçika'da düzenlenen bisiklet yarışlarında, kadın bisikletçiler erkekleri yakalayınca, yarışlara bir süre mola verilmesi gerekti.
Kadın bisiklet yarışçıları erkekleri yakalayınca yarışa ara verildi

Erkekler yarışının kadınlardan 10 dakika önce başlamasına rağmen, kadın yarışçılar erkekleri yakaladı ve erkek bisikletçileri takip eden emniyet araçları ve ambulanslarla çarpışma tehlikesi ortaya çıkınca organizatörler mola verilmesi kararını aldı.

Pazar günü düzenlenen Omloop Het Nieuwsblad yarışında İsviçreli bisikletçi Nicole Hanselmann, start verilmesinden sadece iki dakika sonra rakiplerine büyük fark bir atmıştı.

Hanselmann'ın erkekler yarışını da yakalamaya başlaması yarış organizasyonunu endişelendirdi.

Erkekler ve kadınlar yarışı arasındaki mesafeyi korumaya çalışan organizatörler, kadınlar yarışını bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

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Yarışın galibi Hollandalı Chantal Blaak (ortada), Instagram paylaşımında erkekleri yakaladıkları için yarışın durdurulmasını 'garip bir durum' olarak niteledi.

 

'Ya biz çok hızlıydık ya da erkekler fazla yavaştı'

Yarış yeniden başlatılırken, Hanselmann'a diğer bisikletçilerden önce start alma hakkı tanındı.

Geriden gelen yarışçılar Hanselmann'ı yakalayıp geçti ve İsviçreli bisikletçi yarışı 74. sırada tamamladı.

Cyclingnews internet sitesine konuşan Hanselmann ise "Üzücü bir durumdu. Kendimi çok iyi hissediyordum ve yarışı durdurdular. Diğer yarışçılar da beni yakalama fırsatını yeniden elde edince ek bir motivasyonla yarıştılar" dedi.

İsviçreli bisikletçi, "Erkekler yarışının ambulanslarını görebiliyordum. Sanırım 5-6 dakika bekletildik. Bu tür kararlar tüm kazanma şansınızı elinizden alıyor" diye konuştu.

Yarışı kazanan Hollandalı bisikletçi Chantal Blaak da Instagram'dan paylaştığı mesajında, kadınlar yarışının durdurulmasını 'garip bir durumdu' diyerek niteledi ve "Belki ya biz kadınlar çok hızlıydık ya da erkekler fazla yavaştı" dedi.

 

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