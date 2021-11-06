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Kadın cinayeti temalı Cadılar Bayramı düzenleyen şirkete dava

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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde geçen Cadılar Bayramı için bir gece kulübünde Wizard Fest adıyla parti düzenleyen MC Decoraciones şirketi partide dekorasyon olarak kadın cinayeti temasını kullandı.
Kadın cinayeti temalı Cadılar Bayramı düzenleyen şirkete dava

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde geçen Cadılar Bayramı için bir gece kulübünde Wizard Fest adıyla parti düzenleyen MC Decoraciones şirketi partide dekorasyon olarak kadın cinayeti temasını kullandı.

Tavana asılı bir torba içinde kadın cesedi ve aynaya yazılan “sıradaki sensin” yazısı partiye katılanların tepkisine neden oldu. Kullanılan dekora ait fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede içinde çok sayıda kullanıcı olayın sorumlularını kınadı.

MC Decoraciones tarafından olayla ilişkin yapılan açıklamada, bu dekorasyonu kötü bir niyetle yapmadıkları belirtilerek, dekor hakkında özür ifadelerine yer verildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sinaloa Eyaleti İnsan Hakları Komisyonu ise şirketi kınarken, bu partinin ve benzer eylemlerin kadına yönelik şiddeti normalleştirdiğini ve bu suçtan mağdur olan kişilerin acılarını artırdığını ifade etti.

Sinaloa Eyaleti Kongresi’nin farklı siyasi görüşlere sahip üyeleri ise yaşanan olayın açık olarak cinsiyet suçu işlemeyi kışkırttığına karar verdi. Şirket tarafından yapılan özür açıklaması, eyalet kongresi tarafından kabul edilmezken, olayın sorumluları Sinaloa Eyaleti Ceza Kanununun 254'üncü maddesine göre suça teşvik etmekten 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Eyalet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vatandaşlardan alınan şikayetler ve sosyal ağlarda paylaşılan görselleri kanıt gösterilerek, şirketin kullandığı dekorun kadına karşı şiddeti temsil ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

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