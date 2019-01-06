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Kadın cinayetinde yeni gelişme...

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15 aydır kayıp olan kadın mı?
Kadın cinayetinde yeni gelişme...

Ercan-Akıncılar arasında bugün öğle saatlerinde bulunan cesetle ilgili kimlik tespiti çalışmaları sürerken, cesedin çürümüş ve battaniyeye sarılı olarak bulunması dikkat çekti. Polis cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

POLİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

6.1.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan – Gaziler Anayolunun birinci kilometresinde, yoldan yaklaşık 30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı, çürümüş vaziyette, muhtemelen bir kadına ait olduğu düşünülen ceset bulunmuş. Soruşturma devam etmektedir.”

VİETNAMLI KADIN OLABİLİR

Polis Basın Subaylığı, Vietnam uyruklu 40 yaşındaki kadının, 15 Ekim 2017’den itibaren kayıp olduğunu duyurmuştu. Vietnamlı kadın 15 Ekim'de bakıcılık yaptığı evden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kesin sonucun yarın yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtilirken polis olayın cinayet olma olasılığı üzerinde de duruyor.

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