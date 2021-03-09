  • BIST 1.550
  • Altın 420,393
  • Dolar 7,6031
  • Euro 9,0469
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Kadın cinayetleri:Folyoya sarılı halde bulunan Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş

» »
Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polat’ın C.A. tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Kadın cinayetleri:Folyoya sarılı halde bulunan Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polat’ın C.A. tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.

C.A.’nın dışarıdan anlaşılmayacak şekilde folyoyla sardığı saptanan cesedi, kurye S.G.'ye verdiği, S.G.’nin de cesedi bacaklarının arasına alıp, halı gibi taşıdığı tespit edildi.

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.

İple boğarak öldürmüş

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda C.A., Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti. C.A., olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. C.A. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

Cesedi kuryeyle göndermiş

Olayın ardından C.A.'nın, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

40 kiloya kadar düşmüş

40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4.5 aylık olduğu kaydedildi.

Sorgusu devam eden 6 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

"4.5 aydır cesetle yaşamışız"

Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanın 4'üncü katında oturan ve olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Server Çekiç Balaban"Şüphelilerinden C.A'nın babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya çıkınca eşime anlatmış. 4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Evde bir karınca bile görsem ölmesin diye parmağımla alır uygun bir yere koyarım. Üstelik 20 yaşında 1 çocuk annesi, genç bir kız. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben 'boş ver' dedim. Onunla karşılaşsak ne yapardık. Bu olayı nasıl atlatırdık, bilmiyorum" diye konuştu. (DHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakıflar’dan Vakıf Kuran Kadınlar İçin Etkinlik08 Mart 2021 Pazartesi 15:18
  • Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu08 Mart 2021 Pazartesi 14:06
  • Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı08 Mart 2021 Pazartesi 13:15
  • Türk-Sen Başkanı Bıçaklı: “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”08 Mart 2021 Pazartesi 11:59
  • UNICEF: Covid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon kız çocuğu daha erken yaşta evlendirilebilir08 Mart 2021 Pazartesi 11:46
  • Yiğiter: 8 Mart, Kadınların İnsanca Yaşam Ve Eşitlik İçin Verdikleri Mücadele Ve Dayanışmanın Günüdür08 Mart 2021 Pazartesi 11:40
  • Çağman:''Kadınlarımız için bir günlük süslü cümleler söylemek değil, somut icraatlar yaparak; hayata geçtiğini görmek istiyoruz’’08 Mart 2021 Pazartesi 11:08
  • Savaşan: Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır!08 Mart 2021 Pazartesi 11:05
  • Ay'daki kraterlere adını veren az sayıda kadın kim ?08 Mart 2021 Pazartesi 10:59
  • Meghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu08 Mart 2021 Pazartesi 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti