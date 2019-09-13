Kadın cinayetlerine dikkati çekmek için asılan ayakkabılardan birini çalmaya kalktı

İstanbul Kabataş'ta 440 kadın cinayetini temsil etmek için 440 ayakkabı sergileniyor

İstanbul'da kadın cinayetlerine dikkati çekmek için duvara asılan 440 kadın ayakkabısından birini çalmaya çalışan kişi yakalandı.

Sanatçı Vahit Tuna'nın projesiyle Kabataş, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde 2018'de erkekler tarafından öldürülen 440 kadını simgeleyen ayakkabılar duvara asıldı. Dün gece saatlerinde asılı ayakkabılardan birini sökmeye çalışan bir vatandaş, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Sökülen ayakkabı projeyi hazırlayan yetkililere teslim edildi. Sanatçı Vahit Tuna, "Geçtiğimiz yıl öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift ayakkabı koyduk. Buna kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak diyebiliriz. Toplumda bir çok insanın bilmediği, duymadığı ve buradan öğrendiği bir şey bu o yüzden de bu farkındalığın iyi olacağını düşünüyorum. Ayakkabının çalınma olayıyla ilgili çok bir bilgim yok, aslında ulaşılması zor bir yer ama niyeti varsa ona da yapacak bir şey yok. Sonuçta bir sanat yapısı, öyle bakmak gerekiyor ama bunun önüne geçmek zor. Ayakkabıyı tekrardan yerine asacağız" diye konuştu.